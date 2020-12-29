Белорусские власти получили $500 млн от России

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Власти Белоруссии получили первый транш российского кредита в размере $500 млн.

Об этом сообщили в белорусском Министерстве финансов.

На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США, — говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что деньги поступили в рамках соглашения между правительствами РБ и РФ, заключённого 21 декабря.

Ранее о том, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой в Сочи в сентябре. Лидер оппозиции страны Светлана Тихановская в ответ на это заявила, что россияне должны понимать, что их деньги пойдут на подавление протестов в стране.

По её словам, решение Путина поможет продлить «агонию» Лукашенко, однако не сможет предотвратить победы народа.

В начале августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным властей, в шестой раз одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и её сторонники посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Первые дни протестных акций сопровождались жёсткими задержаниями граждан. Протестные акции продолжаются до сих пор. Наибольшую численность собирают воскресные митинги в Минске, писал NEWS.ru.