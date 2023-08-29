Белорусские спецслужбы задержали польского агента-блогера

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В Белоруссии Комитет государственной безопасности задержал местного жителя, якобы нанятого Польшей, по обвинению в государственной измене, сообщил телеканал ОНТ. Предполагается, что он передавал в Варшаву информацию военного характера.

Сотрудники комитета госбезопасности заставили провалиться иностранные спецслужбы, в частности Польши. Теперь установлено, какими способами Варшава вербует белорусов, какую роль играют посольство и консульства. Операция шла несколько месяцев. Главный герой — завербованный журналист и блогер, — отметила ведущая в эфире телеканала.

По утверждениям ОНТ, в обмен на информацию иностранные спецслужбы выплачивали ему вознаграждение и предоставляли другие привилегии, привлекая для координации своих дипломатов. В итоге его задержали при поддержке российских сил безопасности при попытке покинуть страну в районе Смоленска.

Ранее следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота Егора Тюкина и предъявили ему окончательные обвинения в госизмене. Материалы направлены во 2-й Западный окружной военный суд. В суде подчеркнули, что заседание пройдет за закрытыми дверями. Рассмотрение дела начнется 19 сентября. Детали уголовного дела содержат гриф «совершенно секретно».