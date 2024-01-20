Белорусские спецслужбы узнали о подготовке диверсантов в соседних странах Вольфович: спецслужбы знают, что в странах Балтии готовят диверсантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что спецслужбы знают состав боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для смены власти в республике. По его словам, которые приводит РИА Новости, также известны места тренировок диверсантов на территориях государств-членов Евросоюза и Украины.

В лидерах этой деструктивно настроенной военной политики США выступают наши соседи — руководства Польши, стран Балтии, Украины. Мало того, что они сделали ставку на усиленную милитаризацию, повышение военных расходов, на территории этих стран готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования из беглых с территории России и Беларуси, различных уголовников всех мастей, потому что нормальные люди не пойдут в эти структуры, — сказал политик.

Он отметил, что там готовят людей, способных убивать, проводить диверсии, воевать на территории сопредельных стран. Все это, по словам политика, будет делаться для свержения неконституционным путем власти.

Ранее в Белоруссии задержали украинца, который по заданию киевских спецслужб переправлял через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники. Уточняется, что мужчина оборудовал схроны в лесу, затем переправлял свертки. Задержанного поместили в СИЗО.