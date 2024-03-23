Белорусские спецслужбы помогли задержать участников теракта в «Крокусе»

Фото: gpk.gov.by

Сотрудники белорусских спецслужб не допустили перехода участников теракта в «Крокус Сити Холле» через государственную границу, заявил посол республики в Москве Дмитрий Крутой. По его словам, которые приводит БелТА, они действовали в координации с российскими коллегами. Отмечается, что террористов поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена, — рассказал Крутой.

Посол подчеркнул, что спецслужбы России и Белоруссии наладили активное взаимодействие еще 22 марта. В целях обеспечения безопасности и содействия в поимке участников террористического акта в республике были введены максимальные меры безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в минувшую пятницу, 22 марта. Вооруженные автоматами люди открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они устроили пожар. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли не менее 133 человек. На месте происшествия ведется разбор завалов.