Белорусские спецслужбы обвинили в планировании убийства политолога ВШЭ

https://static.news.ru/photo/42a629a4-4f58-11eb-a964-fa163e074e61_660.jpg Андрей Суздальцев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Экс-заместитель командира боевой группы МВД Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар заявил, что спецслужбы страны планировали убийство российского политолога, доцента НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрея Суздальцева.

У меня есть доказательства и подтверждения того, что планировалось физическое устранение Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. Я очень надеюсь, что на это всё отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка, — заявил Макар в эфире Euroradio.

Суздальцев заявил, в свою очередь, что доверяет бывшему сотруднику МВД Белоруссии. По его словам, он имел дружеские отношения с убитым журналистом Павлом Шереметом, поэтому его не удивляет возможное присутствие в расстрельном списке белорусских спецслужб.

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора, как утверждается, между экс-председателем КГБ Белоруссии Вадимом Зайцевым и двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа», в ходе которого обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков главы государства Александра Лукашенко. Запись сделана в апреле 2012 года и была передана в Брюссель экс-сотрудником белорусского спецподразделения Игорем Макаром.

Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. В причастности к его смерти украинские власти подозревают пятерых человек, некоторые из них — ветераны боевых действий на востоке Украины. Все фигуранты дела отказываются от дачи показаний и участия в следственных действиях.

Как сообщал NEWS.ru, в Национальной полиции Украины сообщили о получении материалов об убийстве журналиста Павла Шеремета.