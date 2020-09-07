Белорусские силовики заявили, что начали искать похищенную Колесникову

https://static.news.ru/photo/185e13f6-f133-11ea-ac9d-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии приняли заявление родственников члена координационного совета оппозиции (КС) Марии Колесниковой о её пропаже. По их словам, женщину уже ищут.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале экс-претендента на пост президента РБ Виктора Бабарико.

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, — говорится там.

В Минске утром 7 сентября похитили Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.