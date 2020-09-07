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Белорусские силовики заявили, что начали искать похищенную Колесникову

20:39, 07 сентября 2020 115
Мария Колесникова Мария Колесникова Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии приняли заявление родственников члена координационного совета оппозиции (КС) Марии Колесниковой о её пропаже. По их словам, женщину уже ищут.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале экс-претендента на пост президента РБ Виктора Бабарико.

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут, — говорится там.

В Минске утром 7 сентября похитили Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.

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