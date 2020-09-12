Белорусские силовики задержали польского журналиста в Минске

https://static.news.ru/photo/2540a6d0-f5c8-11ea-8924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске сотрудника вещающего на белорусском языке польского телеканала «Белсат» Артёма Ляву. Сотрудник СМИ освещал проходящую в белорусской столице акцию протеста.

Об этом сообщил телеканал в своём Telegram-канале. Мужчину доставили в Октябрьский районный ОВД Минска. Причина задержания неизвестна.

Днём ранее силовики также задержали двоих журналистов канала — Екатерину Андрееву и Макса Калитовского.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.