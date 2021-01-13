Белорусские силовики задержали местного журналиста

https://static.news.ru/photo/83ff9814-5597-11eb-b5a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители правоохранительных органов Белоруссии задержали журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна.

Сейчас мужчина находится в Октябрьском РУВД Минска, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и находится в Октябрьском РУВД Минска, — говорится на сайте организации.

Силовики отказались называть причину задержания. Для выяснения обстоятельств на место направился адвокат Александрова.

Мужчина перестал выходить на связь 12 января, выяснить его местонахождение удалось только спустя сутки.

В Белоруссии с начала августа продолжаются акции протеста, поводом для которых послужили итоги президентских выборов. Согласно им, Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году число задержанных на акциях протеста составило более 33 тысяч человек, силовики возбудили более 900 уголовных дел. В настоящий момент 19 журналистов являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, они находятся в изоляции, 477 представителей прессы были задержаны, а 97 отбывали административный арест.