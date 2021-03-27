Белорусские силовики задержали экскурсионную группу

https://static.news.ru/photo/56109d5a-8f16-11eb-92f2-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали больше 10 участников экскурсионной группы в городе Новогрудок Гродненской области. Они собирались пройти по населённому пункту и послушать историю местных татар.

Правозащитный центр «Весна» сообщает о 10 задержанных, работник местного музея оценивает их число в 14-15 человек.

Они пришли в музей, оплатили экскурсию по городу — хотели послушать историю новогрудских татар. В два часа сотрудница музея Анастасия Грицкевич вышла к группе на площадь, но ей не дали даже начать экскурсию. Группу окружила милиция, — рассказала работница Новогрудского историко-краеведческого музея.

По её словам, слушатели экскурсии никак не проявляли своей солидарности с протестами против президента Александра Лукашенко, а также не несли бело-красно-белых флагов, которые использует оппозиция.

Экскурсовода силовики забирать не стали. Она вернулась в музей и забрала из кассы деньги, чтобы вернуть их людям, так как экскурсия не состоялась.

Спустя несколько часов людей начали отпускать из отделений. К 18:00 на свободу вышли как минимум четверо человек. На них составили протоколы об административном правонарушении, передаёт Tut.by.

Всего силовики в Белоруссии задержали больше 100 человек на акциях протеста против Лукашенко.

Накануне Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в протестах 27 марта в Минске. Сообщения, распространяемые в Telegram-каналах, признаны властями экстремистскими.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией «Дня воли». Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику, писал NEWS.ru.