Белорусские силовики пришли с обысками в неправительственные организации
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:53, 14 июля 2021
Обыск в правозащитном центре ВеснаФото: AP/TASS
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Силовики пришли с обыском в офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на БАЖ.
Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в её офис пришли силовики, — говорится в заявлении.
Правозащитный центр «Весна» также заявил на своём сайте об обысках в офисах издания «Имена», движения «За свободу», а также организации «Объединение белорусов мира «Батьковщина». В офис правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) тоже пытаются попасть силовики.
Официальных комментариев полиции Белоруссии по поводу этих событий пока нет.
Ранее сообщалось, что арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием.
20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Дудникова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».