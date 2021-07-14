Белорусские силовики пришли с обысками в неправительственные организации

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Силовики пришли с обыском в офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в её офис пришли силовики, — говорится в заявлении.

Правозащитный центр «Весна» также заявил на своём сайте об обысках в офисах издания «Имена», движения «За свободу», а также организации «Объединение белорусов мира «Батьковщина». В офис правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) тоже пытаются попасть силовики.

Официальных комментариев полиции Белоруссии по поводу этих событий пока нет.

Ранее сообщалось, что арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Дудникова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».