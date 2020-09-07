Белорусские силовики не располагают информацией о задержании Колесниковой

Министерство внутренних дел Белоруссии не располагает сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников. Об этом 7 сентября заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В МВД не располагают информацией о задержании Колесниковой и её соратников, — цитирует ТАСС представителя ведомства.
В Минске утром 7 сентября похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав об её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.