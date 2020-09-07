Белорусские силовики не располагают информацией о задержании Колесниковой

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Министерство внутренних дел Белоруссии не располагает сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников. Об этом 7 сентября заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

В МВД не располагают информацией о задержании Колесниковой и её соратников, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В Минске утром 7 сентября похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав об её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.