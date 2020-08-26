Белорусские силовики арестовали пылесос из дома Цепкало

Ранее об обыске сообщила жена Цепкало Вероника. Как писал NEWS.ru, в комитете Госконтроля сообщили, что обыск проводят не их сотрудники. В Следственном комитете сказали, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Цепкало уехал из Белоруссии и увёз с собой детей 24 июля. Вслед за ним 9 августа республику покинула и его жена Вероника Цепкало. По словам экс-претендента, его предупредили друзья в правоохранительных органах о том, что дана команда о его аресте.
Политик объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о взятке, сам Цепкало утверждает, что дело сфабриковано. Также МВД республики заявило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.