Белорусские санатории снизили цены из-за сокращения спроса

https://static.news.ru/photo/c5b0eac6-7ffd-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Фото: belarus-travel.ru

Санатории в Белоруссии не закрылись из-за пандемии коронавируса, но снизили цены на свои услуги примерно до 40%. Об этом заявил директор республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Сейчас почти все санатории приняли меры по снижению цен на путёвки на величину от 10 до 40 процентов, — рассказал Болбатовский.

По его словам, несколько курортных заведений в стране работают в ограниченном режиме, собственники двух санаториев приняли решение временно сократить деятельность из-за низкой загрузки. Сообщается, что не работают здравницы для неработающих пенсионеров и инвалидов.

Болбатовский рассказал, что в среднем санатории заполнены на 40%. Сократилось количество иностранных туристов, заведения стали больше ориентироваться на внутренний рынок. Ежегодно в санаториях Белоруссии отдыхали более 200 тысяч иностранцев.

Всем прибывающим в здравницы измеряют температуру, помещения дезинфицируют, также отдыхающих призывают соблюдать социальную дистанцию. Персонал обеспечен средствами защиты.

Белорусские власти не ввели в стране режим самоизоляции и карантина. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране люди умирают от «букета хронических болезней», но не от коронавируса.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в Белоруссии начался более опасный этап распространения коронавирусной инфекции.

В настоящий момент в Белоруссии коронавирусом заразились 4204 человека. При этом в стране продолжают работать школы, детсады, магазины, спортивные объекты и заведения общественного питания.