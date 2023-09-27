Белорусские санатории могут начать принимать участников СВО

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Белорусские санатории в рамках Союзного государства могут начать принимать участников специальной военной операции на Украине и ветеранов Великой Отечественной войны, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что в России на данный момент нет возможности оказать санаторное лечение всем нуждающимся в нем, пишет EADaily.

Тема для нас очень актуальна. У нас сегодня участники СВО получают санаторное лечение, но нам не хватает мощностей, так как есть очереди среди социальных групп, — пояснил Дрозденко.

Он подчеркнул, что такая возможность появилась в рамках сотрудничества Ленинградской области и Белоруссии. Санатории могут переориентировать для российских ветеранов. Это позволит не только оказать поддержку данной социальной группе, но и поможет Белоруссии обеспечить загрузку учреждений в осенне-зимний период.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко ранее напомнил, что в каждом регионе России есть неработающие санатории и пансионаты. Он предложил восстановить их и использовать для реабилитации участников спецоперации. По его словам, большинство раненых бойцов нуждаются в многомесячном лечении, однако реабилитационных центров для них не хватает.