Белорусские правозащитники сообщают о 78 задержанных на акции 1 сентября

https://static.news.ru/photo/d8372230-ece7-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Во время акции протеста, прошедшей в Минске 1 сентября, были задержаны 78 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что среди задержанных есть журналисты, фотографы и операторы. Изначально были задержаны около десяти сотрудников СМИ, но некоторые из них отпущены. На ночь в милиции оставили, в частности, журналистов портала tut.by и сотрудника агентства БелаПАН, передаёт ТАСС.

В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть всё же проведёт ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты, — говорится в сообщении «Весны».

Задержание подтвердили в МВД Белоруссии, точное число задержанных станет известно в среду.

Активисты, выступающие против результатов президентских выборов, собрались на площади Независимости в Минске 1 сентября. Кроме того, у Белорусского медицинского университета тоже проходила акция протеста. Около сотни человек выстроились в цепь солидарности у проспекта Дзержинского, сообщал NEWS.ru.