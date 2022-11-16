Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Украиной

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусские пограничники из автомата Калашникова сбили беспилотник, нарушивший границу с украинской территорией, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики в Telegram. Инцидент произошел в 100 метрах от белорусско-украинской границы в Пинской области.

Пинские пограничники в 100 м от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе. Дрон сбил пограничный наряд из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси, — указано в сообщении.

2 ноября белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, применявшийся для тренировок сброса взрывных устройств. Отмечается, что дрон был обнаружен в одном километре от границы в Гомельской области.

Сегодня первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов заявил о возросшей угрозе интервенции в страну с территории ряда государств. Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.