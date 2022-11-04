Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Вышка наблюдения на белорусско-украинской границе

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, применявшийся для тренировок сброса взрывных устройств, сообщили в погранкомитете республики. Отмечается, что дрон был обнаружен в одном километре от границы в Гомельской области 2 ноября.

Инцидент произошел 2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить, — сообщили в ведомстве.

3 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал окопы российских солдат в Белгородской области. По данным канала, в результате сброса гранат был ранен один военнослужащий. В Минобороны данную информацию не подтверждали.

По данным Mash, украинский дрон проник вглубь российской территории на три километра, он нес пять гранат ВОГ-17 от гранатомета АГС-17, которые сбросил на российских военных. Как сообщал канал, один рядовой получил осколочные ранения руки и ноги, его жизни ничего не угрожает.