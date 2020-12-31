Белорусские медики выявили 1939 новых случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/c0b8463c-4c2f-11eb-b0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look press

Количество выявленных новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Белоруссии за минувшие 24 часа увеличилось на 1939. Всего в республике заразились за время пандемии 196 223 человека.

Кроме того, за последние сутки в стране скончались девять граждан (всего 1433), передаёт пресс-служба Минздрава страны.

Выздоровели 178 102 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, — отметили в ведомстве.

По данным министерства, за минувшие сутки специалисты выполнили 27 091 анализ на COVID-19, всего же в Белоруссии проведено 4 015 511 тестов.

Кроме того, США продолжают с большим отрывом удерживать лидерство в мире по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество заразившихся американцев выросло более чем на 227 тысяч человек. Жертвами заболевания стало ещё 3419 человек.

Для сравнения: в России с момента начала пандемии заболели 3 186 336 человек. Как писал NEWS.ru, по данным на утро 1 января, за минувшие сутки в нашей стране зафиксировано 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России заболело 3 186 336 человек. 2 580 138 пациентов выздоровело, болезнь унесла жизни 57 555 человек.

Среди регионов лидером по суточному приросту заразившихся остаётся Москва — в столице выявлено 5907 новых случаев. Выздоровело за сутки 6334 человека, скончался 71 житель Москвы.