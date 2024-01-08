Белорусские атомщики решили изучить опыт китайских коллег Директор БелАЭС: Минск изучает опыт КНР, но в приоритете сотрудничество с РФ

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Атомщики Белоруссии проявляют большой интерес к опыту коллег из Китая, однако приоритетным направлением является сотрудничество с Россией, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» директор Белорусской атомной станции (БелАЭС) Сергей Бобович. Он напомнил, что после ввода БелАЭС в эксплуатацию сотрудничество с Росатомом не прекращается.

Очень большой интерес у нас к китайским партнерам. У них очень большой опыт работы по ремонтам блоков, по скорости, по выполнению операций. Поэтому мы будем изучать весь мировой опыт, но при этом российская сторона, конечно, остается приоритетом, — сказал Бобович.

Что касается взаимодействия с Росатомом, то одним из самых важных аспектов, которые можно перенять, по мнению белорусского представителя, является работа с персоналом. По словам Бобовича, «была сделана очень большая программа с российскими товарищами», в результате которой белорусские специалисты прошли переподготовку «именно по направлению ядерной энергетики, ядерной безопасности» и теперь «успешно работают» на БелАЭС.

Говоря о работе станции, директор заявил, что она функционирует на полную мощность, двумя блоками с полной нагрузкой. Он также напомнил, что с начала работы на первом блоке было проведено два планово-предупредительных ремонта. Бобович назвал их «интересным процессом».

Белорусская атомная электростанция расположена в районе города Островец Гродненской области. Она выполнена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Генподрядчиком выступила компания «Атомстройпроект», входящая в госкорпорацию «Росатом». 20 декабря министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что БелАЭС начала работу в составе двух энергоблоков. По его словам, ежесуточно она производит более 55 млн кВт·ч электроэнергии и может заместить до 5,8 млрд куб. м природного газа.

Чуть ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает идею строительства второй атомной электростанции в стране. По его словам, на реализацию проекта могут пойти сэкономленные средства, оставшиеся после возведения первой АЭС.