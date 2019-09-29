https://static.news.ru/photo/257edca2-e2f0-11e9-ba4b-fa163e074e61_660.jpg Патриарший экзарх всея Белоруссии Павел Фото: Wikimedia Commons

Патриарший экзарх всея Белоруссии Павел заявил, что Белорусская православная церковь не нуждается в автокефалии.

По его словам, жизнь церкви идёт «наперекосяк» после вмешательства политиков, передаёт СТВ .

Под таким националистическим, под политиканством кроется попытка разделить людей, — подчеркнул он.

Павел отметил, что попытки предложить отделение были, однако на данный момент необходимости в этом нет. При этом он предложил отменить правило о назначении на настоятельские должности только граждан Белоруссии, так как оно ограничивает возможности и отрицательно влияет на БПЦ.

Ранее News.ru писал, что Белорусская православная церковь признала новую церковь Украины раскольническим сообществом. Решение было принято на общем собрании Минской епархии, которое состоялось в связи с объединительным собором.