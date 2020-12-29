Белорусская оппозиция ждёт новые санкции ЕС против властей РБ зимой

https://static.news.ru/photo/ba0923a2-4a9e-11eb-9b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Европейский союз в конце января — начале февраля примнет новые санкции в отношении белорусских властей, заявил представитель лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.

По его словам, в ЕС уже ведут работу над новым пакетом мер, а представители белорусской оппозиции могут дополнять его новыми именами, передаёт РИА Новости.

В общем и целом Европейский союз настроен на то, что этот пакет будет рассматриваться и приниматься. Горизонт его принятия, возможно, — конец января — начало февраля, — сказал он в ходе своей пресс-конференции, проходящей в Интернете.

В начале августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным властей, в шестой раз одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и её сторонники посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Первые дни протестных акций сопровождались жёсткими задержаниями граждан. Протестные акции продолжаются до сих пор. Наибольшую численность собирают воскресные митинги в Минске.

Европейский союз назвал выборы недемократичными и нелегитимными, а в октябре ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков, а в ноябре, а затем в декабре они были расширены. Также ограничительные меры в отношения ряда организаций и белорусских официальных лиц были введены США.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти ввели ответные санкции в ответ на третий санкционный пакет ЕС. Расширен список граждан ЕС, которым запрещён въезд в республику и Союзное государство.