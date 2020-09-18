Белорусская оппозиция создаст группу для переговоров с властями

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Координационный совет (КС) белорусской оппозиции создаст группу для переговоров с властями страны.

Группа будет создана при КС. В неё войдут 4-7 человек, передаёт РИА Новости.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой сказано о непризнании президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов». Также Европейский парламент не признаёт Александра Лукашенко президентом республики.

Как писал NEWS.ru, Россия не согласна с заявлением ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела государства.