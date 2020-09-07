Белорусская оппозиция потребовала немедленного освобождения Колесниковой

https://static.news.ru/photo/2517fb66-f106-11ea-97a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Координационный совет оппозиции Белоруссии (КС) потребовал немедленного освобождения своих членов Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Также объединение требует от властей предоставления гарантий, что кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, а также Ольга Ковалькова и Павел Латушко могут вернуться на территорию государства.

Предъявление обвинения Власовой, арест члена президиума КС Сергея Дылевского, выдворение из Белоруссии Ковальковой, а также похищение Колесниковой, Родненкова и Кравцова в Совете считают незаконным. По мнению оппозиционеров, такие решения приведут к нарастанию протестов и углублению кризиса.

Органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег (Колесниковой, Родненкова и Кравцова. — NEWS.ru). <...> Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора, — говорится в Telegram Совета.

Оппозиционеры отметили, что действия официальных лиц, сопряжённые с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан, считаются преступлением и могут быть расследованы без сроков давности.

Ранее в Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что не располагают сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников.

В Минске утром 7 сентября похитили Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.