Белорусская оппозиция пообещала продолжить работу Координационного совета

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Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою работу, организация не нарушает законов страны, заявил член президиума КС Павел Латушко после визита в Следком республики, куда его вызвали накануне.

Деятельность Координационного совета будет продолжена. Мы не выходим за рамки законов, — цитирует его агентство ТАСС.

Давлением на КС Латушко считает возбуждение дела о призывах к захвату власти. Он вновь отметил, что Координационный совет создавался для налаживания диалога по преодолению политического кризиса, сложившегося в Белоруссии. Латушко подчеркнул, что КС призывает наладить взаимодействие между обществом и властью Белоруссии для выхода из политического кризиса в стране. Он также вспомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова. Дипломат также высказывался за необходимость диалога в Республике Беларусь.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями страны. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитете по иностранным делам Европарламента.

Она добавила, что итоги президентских выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а цель оппозиции состоит в том, чтобы мирным путём добиться проведения нового голосования.