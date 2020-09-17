Белорусская оппозиция поблагодарила Европарламент за поддержку

https://static.news.ru/photo/d10e8278-f8f9-11ea-b549-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Xinhua/Global Look Press

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции поблагодарил Европейский парламент за поддержку.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой сказано о непризнании президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов». Также Европейский парламент не признаёт Александра Лукашенко президентом республики, так как срок его полномочий истёк 5 ноября. Парламентарии осудили действия белорусских силовиков за жестокое обращение с протестующими и поддержали требования оппозиции организовать «новые, свободные и справедливые выборы».

Мы благодарим коллег из Европейского парламента за поддержку Координационного совета как площадки, которая объединяет и которую поддерживает большинство белорусского народа, а также за поддержку основных положений, в рамках которых действует КС: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и расследование уголовных дел, а также проведение новых и честных выборов, — говорится в сообщении пресс-службы КС.

Оппозиция назвала резолюцию ЕП «очень серьёзной поддержкой» тех членов президиума, которые находятся в заключении из-за своих убеждений.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиция в Белоруссии готова предоставить действующему главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирным образом оставит свой пост, сообщила Тихановская.