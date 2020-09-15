Белорусская оппозиция готова предоставить Лукашенко гарантии безопасности

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Оппозиция в Белоруссии готова предоставить действующему главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирным образом оставит свой пост. Об этом в разговоре с журналистами сообщила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве.

Сотрудники СМИ спросили политика, будут ли предоставлены Лукашенко некие гарантии личной безопасности в случае передачи власти. Тихановская отметила, что этот вопрос является обсуждаемым. По её словам, такая вероятность есть, если Лукашенко уйдёт «мирно и по-человечески».

Конечно, если мирно уйдёт, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, — цитирует Тихановскую ТАСС.

Политик подчеркнула, что в случае передачи власти мирным путём нынешний президент получит «даже больше», чем просто гарантии. Что именно имелось в виду под этой формулировкой, экс-кандидат на пост главы государства не уточнила.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву

Как ранее передавал NEWS.ru, Тихановская написала статью, в которой изложила дальнейшие планы оппозиции.

По словам политика, антиправительственные силы в стране продолжат проводить массовые акции и бойкотировать государственный аппарат. Также оппозиция намерена и дальше поддерживать бастующих рабочих заводов.