Белорусская милиция переведена в усиленный режим службы

https://static.news.ru/photo/b0b2e5b0-d9f9-11ea-99a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kirilenko_a/Twitter.com

МВД Белоруссии переведено на усиленный режим службы 9 августа, в день выборов в республике. По данным местных СМИ, в Минск прибыла военная техника.

Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в Минске выставлены ограждения, сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев. Выяснить у правоохранительных органов причины, по которым это сделано, не удалось.

Как сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян, 9 августа милиционеры будут нацелены на обеспечение правопорядка на избирательных участках, которые охраняются круглосуточно.

Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие, — заявил Курьян в эфире канала «Беларусь 1».

Также пользователи соцсетей сообщают о том, что в столицу вошла военная техника.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Досрочное голосование в республике длится уже четыре дня. Явка избирателей за это время составила более 32%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову. Это произошло на выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей.