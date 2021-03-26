Белоруссию отстранили от Евровидения

https://static.news.ru/photo/38b089ec-8e6b-11eb-8d6a-96000091f725_660.jpg Фото: galasyzmesta.by

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от участия в Евровидении-2021 команду Белоруссии, так как новая песня страны опять не соответствует правилам песенного конкурса.

В EBU сообщили, что телекомпания БТРК, которая отвечает за участие Белоруссии в Евровидении, вовремя предоставила новую песню тех же исполнителей после соответствующего требования организаторов. После этого новая заявка была тщательно изучена.

Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса. <...> Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продлённого срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае, — говорится на сайте конкурса.

Ранее Белоруссия без открытого национального отбора направила на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней на русском языке «Я научу тебя». В тексте есть фразы: «Я научу тебя плясать под дудочку» и «Я научу тебя ходить по струночке». Сама группа была организована в ответ на массовые протесты против белорусского президента Александра Лукашенко и выступает против оппозиции. Организаторы Евровидения заявили, что такая композиция может подорвать репутацию Европейского вещательного союза. В связи с этим белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню.

Как сообщал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» принять песню белорусской группы «Галасы ЗМеста». По его словам, это очередное проявление давления на страну извне.

Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате.