Белоруссия ждёт от России открытия границ

https://static.news.ru/photo/7cf11fa6-b241-11ea-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федор Ловчанский/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей положительно оценил решение России об отмене некоторых ограничений на пересечение границы двух стран. Он заявил, что Минск ждёт от Москвы скорого отказа от всех запретов.

Он поблагодарил российский МИД и лично его главу Сергея Лаврова за содействие в вопросах пересечения границы и конструктивный подход, передаёт РИА Новости. Кроме того, дипломат отметил помощь РФ и совместную работу по возвращению граждан на родину.

Ждём в скором времени снятия всех ограничений, — подчеркнул он.

Такое заявление Макей сделал по итогам переговоров с Лавровым.

Накануне Министерство иностранных дел России сообщило о планах по открытию границ на популярных туристических направлениях. В ведомстве заявили, что называть конкретные сроки ещё рано.

Как писал NEWS.ru, на визит Лаврова в Белоруссию возлагают определённые надежды претенденты на пост президента республики. В частности, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало понадеялся, что Москва не будет поддерживать конкретных кандидатов, но публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам. Белорусский политик отметил, что тема выборов, скорее всего, будет затрагиваться во время визита главы МИД РФ.