Белоруссия отозвала своего посла в Великобритании

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Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. По его словам, которые приводит РИА Новости, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах, — сказал Глаз.

Ранее власти Великобритании ввели новые санкции в отношении Белоруссии, сообщив, что белорусский президент Александр Лукашенко оказывает содействие российской спецоперации на Украине. Сообщалось, что официальный Лондон намерен запретить импорт из Белоруссии железа и стали. Также будет вводиться ограничение на экспорт в Минск товаров класса люкс, например на британские произведения искусства и дизайнерские сумки.