Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из Литвы Совмин Белоруссии запретил ввоз из Литвы воды и ряда алкогольных напитков

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусское правительство ввело запрет на импорт отдельных товаров через границу с Литвой, передает пресс-служба Совета министров республики. По обнародованной информации, мера введена в ответ на решение литовских властей о прекращении движения продукции, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.

В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники, — написали представители властей.

Постановление было подписано премьер-министром страны Романом Головченко. Импортный товаропоток теперь может поступать в республику только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что таможенные власти государства Прибалтики запретили пересечение границы с Россией и Белоруссией для пустых грузовых автомобилей. Ограничение было распространено на машины, зарегистрированные в странах Евросоюза, в том числе в Литве. Исключение было сделано для грузовых автомобилей, которые перевозят товары через таможенную территорию ЕС или за ее пределы.