https://static.news.ru/photo/b38440dc-6b9e-11ea-bdff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом. Политики обсудили меры по противодействию коронавирусу.

В ходе обсуждения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции Румас дал позитивную оценку решению правительства РФ обеспечить транзит через территорию РФ граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран, — сообщили на сайте правительства.

Россию обязали ввести ограничения на пересечение границы с Белоруссией из-за того, что Минск игнорировал просьбы о принятии мер для борьбы с пандемией. После закрытия границы с Белоруссией у белорусских туристов возникли проблемы с транзитом через РФ из третьих стран.

Как ранее писал NEWS.ru, авиакомпания «Аэрофлот» сократила число рейсов в Белоруссию на период по 30 апреля.