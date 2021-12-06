Белоруссия приняла пакет ответных мер на санкции Запада

В ответ на санкционное давление Запада власти в Белоруссии приняли свой пакет мер, который включает запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, применяющих в отношении Минска политику санкций. Также были расширены списки лиц, чей въезд в страну нежелателен, говорится в заявлении, распространённом МИД республики. Подписание постановления об ответных мерах ожидается в ближайшее время.

Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции, — сказано в заявлении.

Ответные шаги коснутся также и авиаперевозчиков стран Европейского союза и Великобритании. Такое решение последовало после введения со стороны вышеназванных государств «нелегитимных рестрикций в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция», говорится в тексте документа.

Кроме того, был расширен список лиц, которым запрещён въезд на территорию республики и Союзного государства.

При этом Белоруссия намерена продолжать реализацию союзных программ и заниматься укреплением интеграции с Россией. Также Белоруссия продолжит выстраивать торгово-экономические связи с партнёрами по ЕАЭС и со странами «дальней дуги» (страны Азии, Африки и Латинской Америки).

Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой назвал способ покрыть убытки от санкций. По его мнению, это низкие цены на газ из России.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что действующие в отношении Белоруссии санкции слишком слабы. Они не производят необходимого эффекта на режим президента Александра Лукашенко, поскольку затрагивают лишь отдельных людей.