Белоруссия ввела госрегулирование цен

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Белорусский лидер Александр Лукашенко посетовал на претензии из-за рубежа на то, что в республике не соблюдаются меры по борьбе с коронавирусом и не ведут борьбу так, как другие страны.

При этом не зная о том, как мы вообще живём тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не...