Белоруссия ввела госрегулирование цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии выпустило постановление, устанавливающее перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами. В список из 26 позиций вошли не только продукты, но и предметы гигиены — мыло, туалетная бумага, спички и подгузники.
Правовым актом определены предельная максимальная надбавка импортёра на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам производителей на социально значимые товары, — сообщается на Национальном правовом портале Белоруссии.
В продовольственный перечень вошли рыба, сливочное, подсолнечное и рапсовое масла, мука, соль, все виды мяса, варёная колбаса, яйца, консервы мясные и рыбные, молоко сухое и пастеризованное, кефир, сметана, творог и бутилированная вода.
Постановление будет действовать в течение трёх месяцев.
Как писал NEWS.ru, лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости начать возобновлять учебный процесс в школах со следующей недели. Он подчеркнул, что возвращать несовершеннолетних за парты стоит «медленно, спокойно». По словам Лукашенко, в деревнях республики проблем нет — острые респираторные вирусные инфекции уже закончились. Кроме того, тем, кто работает на посевной, нужно куда-то «девать детей». Лукашенко отметил, что в городе на «медленное втягивание детей» в образовательный процесс уйдёт около недели.