Белоруссия возобновит верификацию в области контроля над вооружениями

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Белоруссия уведомила страны ОБСЕ, что с 20 июня в стране возобновится верификация в рамках договоров о контроле над ядерным и обычным вооружениями, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. В ведомстве отметили, что решение о визите комиссий стран — участниц ОБСЕ в республику будет приниматься на равных условиях.

С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам — участникам ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Белоруссия является участницей ряда договоров в рамках разоружения и контроля над вооружениями, а также укрепления мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ. В частности, такими договорами являются Венский документ, двусторонние договоренности с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной, документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин и другие.

Решение о прекращении верификационной деятельности Минск принял в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Аналогичное решение было принято и другими странами. При этом двусторонние договоренности о доверии и безопасности продолжали соблюдаться. Позже Белоруссия призвала другие страны не бойкотировать сферу контроля над вооружением.

Еще в январе НАТО было готово к совместному с Россией контролю над вооружением, в том числе над ядерным, о чем заявлял генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это могло снизить напряженность в отношениях Москвы и военно-политического блока.