Белоруссия военными учениями ответит на политическое давление Запада

https://static.news.ru/photo/90f35308-e625-11ea-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белоруссия уведомила представителей западных стран о военных учениях в западной части страны на фоне усиления оппозиции и давления из-за рубежа. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Там отметили, что руководство департамента международного военного сотрудничества своевременно проинформировало представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств.

До иностранных военных дипломатов была доведена актуальная информация о мероприятиях по проверке боевой готовности вооруженных сил, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал в Гродненской области, где проходят масштабные тактические учения. Они начались 20 августа по распоряжению главы государства. Ранее он заявлял, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии» и отмечал нарастающую напряжённость у западных границ. Однако пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску отрицает наращивание военного контингента.

С 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Белоруссии пройдут комплексные тактические учения Вооружённых сил. Для этого была создана сводная группировка войск, в состав которой вошли воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Президент поручил Минобороны отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе в полную боевую готовность. 19 августа министр обороны Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами противовоздушной обороны.

Город Гродно, который находится на границе с Польшей, стал одним из самых протестных в Белоруссии. Местные чиновники пошли на уступки горожанам, пообещав удовлетворить их основные требования. Перед жителями извинился начальник милиции, против участников акций протеста прекратили административные дела, задержанных на демонстрациях освободили. Кроме того, мэрия пообещала не препятствовать митингам, писал NEWS.ru.

Лукашенко в свою очередь считает, что в стране пытаются устроить революцию по западным методичкам. Он заявил, что не допустит раскачивания ситуации.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.