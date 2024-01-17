Белоруссия включила ядерное оружие в военную стратегию

Фото: МО Республики Беларусь

Правительство Белоруссии внесло применение ядерного оружия в новый проект военной доктрины страны, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете. По данным аналитического центра, речь идет о вооружениях, переданных Минску российской стороной. Специалисты подчеркивают, что к настоящему моменту конкретные условия для применения ядерного оружия остаются неизвестными.

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил на заседании Совета безопасности, что новый проект военной доктрины страны впервые учитывает применение российского тактического ядерного оружия, размещенного на ее территории, — говорится в тексте отчета ISW.

Аналитики также усомнились в том, что изменение военной доктрины Белоруссии как-либо связано со специальной военной операцией, проводимой российской армией. По их словам, никаких признаков того, что Минск стремится к ядерной эскалации конфликта, не обнаружено. Предполагается, что новый пункт вносится для того, чтобы документально отразить факт получения ядерных боеприпасов.

Присутствие российского тактического ядерного оружия в Белоруссии направлено на стратегическое сдерживание стран Запада, объяснял ранее государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. По его словам, альтернатива — перестройка экономики на военные нужды, что отразится на благосостоянии граждан.