https://static.news.ru/photo/e11c51b2-6c6e-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Danilov/Global Look Press

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан сообщила, что КНР передаёт 1008 панелей для постановки экспресс-тестов.

Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты, — отметила замминистра в интервью телеканалу СТВ.

В республике проведено более 19 тысяч лабораторных тестов по выявлению коронавируса. Врачи используют отечественные тесты, которые показывают результаты исследования от четырёх часов до суток.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими. В ответ глава Белоруссии рассказал анекдот о российском депутате, водке и коронавирусе, писал NEWS.ru.