https://static.news.ru/photo/27ca8412-db92-11e9-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил с Евросоюзом соглашение об упрощённой выдаче виз. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

По его данным, белорусский лидер принял решение о подписании договора, который будет опубликован в течение дня 20 сентября.

Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, — передаёт ТАСС слова Глаза.

Ранее News.ru писал, что программа углубления интеграции между Минском и Москвой не выходит за рамки подписанного 20 лет назад Союзного договора.