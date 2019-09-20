Президент Белоруссии Александр Лукашенко заключил с Евросоюзом соглашение об упрощённой выдаче виз. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.
По его данным, белорусский лидер принял решение о подписании договора, который будет опубликован в течение дня 20 сентября.
Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии, — передаёт
ТАССслова Глаза.
Ранее News.ru писал, что программа углубления интеграции между Минском и Москвой не выходит за рамки подписанного 20 лет назад Союзного договора.