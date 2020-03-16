https://static.news.ru/photo/d99de27e-67ba-11ea-87fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Минск выразил сожаление в связи с решением РФ закрыть границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, ведомство ожидает информации от российской стороны, передаёт ТАСС.

Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры, — говорится в сообщении.

О решении закрыть границы с Белоруссией 16 марта сообщил премьер-министр РФ Владимир Мишустин. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на это выразил недоумение и заявил, что намерен обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия не станет закрывать границы с соседними странами, в том числе с РФ.