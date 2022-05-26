Белоруссия сообщила о самолетах НАТО в воздушном пространстве страны Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что полеты самолетов-разведчиков НАТО фиксируются ежедневно

Фото Victor Lisitsin/Global Look Press

Полеты разведывательной авиации государств — членов НАТО фиксируются на территории страны ежедневно, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. По его словам, которые приводит URA.RU, военное ведомство внимательно следит за перемещением самолетов Североатлантического альянса и вырабатывает необходимые меры, чтобы не допустить напряженности у границ республики.

Нас это не может не беспокоить. Мы за этим очень пристально следим, смотрим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу напряжения, которое сложилось вокруг наших границ, — сказал Хренин.

Он добавил, что цель полетов над территорией Белоруссии — оперативное изучение местности и подготовка летчиков Блока.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинские войска начали стягиваться к границе с Белоруссией. По данным журналистов, бойцы теробороны в возрасте от 19 до 60 лет выкапывают траншеи и готовят позиции, ожидая возможного удара со стороны Минска.