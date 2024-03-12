Белоруссия сняла с постов четырех послов Лукашенко указом освободил от должностей четырех послов республики

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил от должностей послов республики в четырех странах, документ опубликован на правовом интернет-портале страны. Согласно указу, были уволены посол в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрий Мирончик, посол в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев, посол в Германии Денис Сидоренко и посол в Киргизии Андрей Страчко.

В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Республики Беларусь освободить [от занимаемых должностей]: Мирончика Дмитрия Леонидовича <...> Самосуева Алексея Ивановича <...> Сидоренко Дениса Владимировича <...> Страчко Андрея Сергеевича, — говорится в документе.

Лукашенко подписал указ в понедельник, 11 марта. Причины снятия белорусских послов с должностей не уточняются. Также не говорится, кто займет место дипломатов.

Ранее Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Российский лидер сперва поздравил коллегу с успешным проведением парламентских выборов в Белоруссии, после чего политики перешли к обсуждению развития отношений двух стран и аспектов международной обстановки.