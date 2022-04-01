Белоруссия снимет ограничения на пересечение границы в пунктах пропуска
Сергей Князев
Сергей Князев
15:00, 01 апреля 2022
Фото: gpkgovby/vk.com
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Белоруссия снимает ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, которые были организованы из-за пандемии коронавирусной инфекции с декабря 2020 года. Как сообщила пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на постановление премьер-министра, ограничения на пересечение белорусской границы будут сняты с 3 апреля.
Документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска, — говорится в сообщении.
Также постановлением регулируются условия освобождения иностранцев от предоставления результатов ПЦР-тестов при въезде в Белоруссию. Отмечается, что ПЦР-тест будет не нужен гражданам России и иностранцам, прибывающим в Белоруссию в связи с обстановкой на Украине.
Ранее сообщалось, что Россия отменяет ограничения на въезд граждан ДНР, ЛНР и Украины из третьих государств. Согласно документу, с 30 марта снимаются временные ограничения для представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые следуют в Россию через любые пункты пропуска с территорий третьих государств.
Также снимаются ограничения на въезд в РФ граждан Казахстана и на выезд граждан РФ в Казахстан через сухопутный участок границы между двумя государствами. Кроме того, отменяются ограничения на выезд россиян в Монголию через российско-монгольскую границу.