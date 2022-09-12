Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран

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В Белоруссии вступило в силу постановление Совета министров о смягчении эмбарго из недружественных государств, сообщает РИА Новости. Так, в страну можно ввозить пекинскую капусту, сельдерей и некоторые фрукты.

Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении товаров из западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Затем его действие было продлено до конца года. 30 августа Совет министров Белоруссии принял постановление, которое допускает смягчение продовольственного эмбарго. Согласно этому документу, с 12 сентября в страну разрешается ввоз пекинской капусты, сельдерея, клементина, киви, а также замороженных абрикосов и персиков.

Ранее министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян сообщил, что Белоруссия является основным поставщиком сельхозпродукции и продовольствия в Россию. В прошлом году доля республики во внутренних поставках в РФ составила 81%. Главным образом из Белоруссии поступает мясо-молочная продукция. При этом самообеспеченность Белоруссии продовольствием составляет 94%.