Белоруссия с 1 ноября закрывает наземные границы для иностранцев

https://static.news.ru/photo/7566c322-1b86-11eb-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси/facebook.com

Власти Белоруссии приняли решение о закрытии всех наземных и водных границ для иностранцев в связи с пандемией коронавируса.

С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощённого пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19, — говорится в сообщении Государственного пограничного комитета страны.

Отмечается, что данное ограничение не распространяется на иностранцев, прибывающих в страну через минский аэропорт.

Также запрет на въезд не затронет иностранных дипломатов, тех, у кого есть вид на жительство или право на работу в стране, родственников постоянных жителей Белоруссии или иностранцев, следующих через страну транзитом. Это решение не распространяется на россиян.

Прибывающие в страну граждане других стран, за рядом исключений, должны будут проходить 10-дневный карантин, соблюдать самоизоляцию и не смогут покинуть страну до истечения указанного срока.

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