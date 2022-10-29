Белоруссия больше не сможет жаловаться в ООН Лукашенко подписал закон о денонсации Белоруссией протокола о подаче жалоб в ООН

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Минск. Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о фактической денонсации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских правах, сообщается на правовом портале республики. Жители Белоруссии больше не смогут подавать жалобы в Комитет по правам человека ООН.

Денонсировать Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что добровольный отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать ситуацию в «спокойной трудолюбивой» республике. По мнению политика, государство осталось с «пустыми», ничем не подкрепленными гарантиями.

Президент Белоруссии подчеркнул, что республика была одной из стран постсоветского пространства, которая добровольно отказалась от обладания ядерным оружием.

Лукашенко также высказался о том, что в 2020 году «зарубежные кураторы» практически открыто управляли «мятежом» в Белоруссии. По мнению политика, аналогичный сценарий перед этим был «апробирован на Украине».