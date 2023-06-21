Белоруссия привлечет военнообязанных к учениям В Белоруссии стартовали мобилизационные учения

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В Белоруссии стартовали мобилизационные учения, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны республики. В ведомстве отметили, что к маневрам привлечены военные комиссариаты Минской области. Основной целью мероприятий является проверка степени готовности армии, к ним привлекут военнообязанных граждан.

В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение. Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки ВС Республики Беларусь. Их основная цель — оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе военных учений планируется развертывание объектов инфраструктуры, а также использование автомобильной техники.

Ранее подразделение рaкетных войск Белоруссии , оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», приняло участие в контрольных зaнятиях по управлению ракетными ударами. Была отработана подготовка и ведение боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач.