Белоруссия привела в боеготовность танки и артиллерию

В Вооружённых силах Белоруссии проходит очередной этап проверки боевой готовности. В связи с этим в высшую степень готовности приведены две артиллерийские базы вооружения и база резерва танков, сообщили в Министерстве обороны республики.
О начале третьего этапа комплексной проверки боеготовности вооружённых сил оборонное ведомство сообщило 24 августа. В рамках него предусматривается призыв военнослужащих из запаса и боевое слаживание подразделений.
В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения, — сказано в сообщении белорусского Минобороны.
Завершиться проверка должна участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.
Ранее, как писал NEWS.ru, Белоруссия уведомила представителей западных стран о военных учениях в западной части страны на фоне усиления оппозиции и давления из-за рубежа. Комплексные тактические манёвры прошли 28–31 августа.