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Белоруссия привела в боеготовность танки и артиллерию

14:40, 07 сентября 2020 19
Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

В Вооружённых силах Белоруссии проходит очередной этап проверки боевой готовности. В связи с этим в высшую степень готовности приведены две артиллерийские базы вооружения и база резерва танков, сообщили в Министерстве обороны республики.

О начале третьего этапа комплексной проверки боеготовности вооружённых сил оборонное ведомство сообщило 24 августа. В рамках него предусматривается призыв военнослужащих из запаса и боевое слаживание подразделений.

В высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения, — сказано в сообщении белорусского Минобороны.

Завершиться проверка должна участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Белоруссия уведомила представителей западных стран о военных учениях в западной части страны на фоне усиления оппозиции и давления из-за рубежа. Комплексные тактические манёвры прошли 28–31 августа.

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