Белоруссия привела в боеготовность танки и артиллерию

Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Золотовалютные резервы Белоруссии в августе 2020 года сократились почти на $1,4 млрд, или на 15,8%, передаёт Национальный банк республики.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн (в эквиваленте) <...>. За август 2020 года золотовалютные резервы снизились на $1 399,6...