Белоруссия приостановила сотрудничество с Украиной по переселенцам Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Украиной о переселенцах

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Документ опубликован на Национальном правовом портале республики. Закон был принят парламентом 19 сентября.

Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в городе Минске 19 марта 2003 года, — говорится в тексте документа.

Как пояснили в пресс-службе парламента Белоруссии, закон был подготовлен как ответ на недружественные действия Киева в отношении Минска. В числе таковых были указаны закрытие границы и односторонний выход Украины из ряда межведомственных и межгосударственных договоров.

В парламенте уточнили при этом, что новый закон никак не повлияет на переезд и интеграцию переселенцев из Украины, а также не ухудшит правовое положение украинцев, имеющих вид на жительство в Белоруссии или желающих получить белорусское гражданство. Данные вопросы регулируются национальным законодательством республики.

Ранее Александр Лукашенко объявил о задержании украинского террориcта и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Глава республики рассказал об этом на церемонии вручения госнаград офицерскому составу. Лукашенко отметил, что задержанный хорошо разбирается в IT-технологиях. Глава государства подчеркнул, что он готовился Киевом для совершения террористических актов.