Белоруссия предложила предоставить площадку для переговоров по Украине МИД Белоруссии: Минск готов предоставить площадку для переговоров по Украине

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Минск готов предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел страны Игорь Назарук, передает «СБ. Беларусь сегодня». Он отметил, что власти республики неоднократно предоставляли площадку для проведения переговоров.

Минск неоднократно выполнял благородную миссию быть местом для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций. Мы и сейчас предлагаем себя в таком качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана, — сказал он.

25 декабря посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич заявил, что Минск может стать подходящей площадкой для возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он выдвинул предположение, что такие движения «есть на низком или высоком уровне». Он подчеркнул, что Ватикан готов сделать все, что от него зависит, для поддержки мирных инициатив.

Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».